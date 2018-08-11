İstanbul Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında İstanbul Başakşehir ile Trabzonspor, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. İstanbul Başakşehir son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Trabzonspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 165 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İstanbul Başakşehir kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Trabzonspor sahadan galip ayrılırsa 3.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

İstanbul Başakşehir son haftadaki Galatasaray müsabasında 5-1 kazandı.

Trabzonspor, OsmanlıSpor FK karşılaşmaında 4-3 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ