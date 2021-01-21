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İstanbul'da 2020'de düğün salonlarında doluluk oranı yüzde 85 azaldı

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının düğün sektörünü çok etkilediğini belirterek, "2020 yılında İstanbul'da düğün salonlarında doluluk oranı 2019 yılına göre yüzde 85 azaldı." dedi.

İstanbul'da 2020'de düğün salonlarında doluluk oranı yüzde 85 azaldı
AA

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da 1150 düğün salonunda hizmet verdiklerini söyledi.

Geçen yılın başında düğün döneminin iyi başladığını belirten Sönmez, "Vakalar artınca düğün ve toplantı salonları önlemler kapsamında bir süre hizmet veremedi. Daha sonra vakalar azaldı ve tekrar hizmet verdik." diye konuştu.

Adem Sönmez, kısıtlamaların kalkmasıyla düğün salonlarında doluluğun arttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Salonlarda yeni formatla hizmet vermeye başladık. Sosyal mesafenin korunmasından hijyen kurallarına, maske kullanımından takıların yakalara takılmamasına kadar birçok önlem almıştık. İnsanlar yeni düğün formatına alışmıştı. Vakaların artması, akşam ve hafta sonu düğün yapılamaması düğün sayılarını azalttı. Nikah formatında yapılan düğünlere de vatandaşların ilgisi oldukça az oldu. Birçok çift önlemler nedeniyle düğün rezervasyonlarını iptal etti. Koronavirüs salgını düğün sektörünü çok etkiledi. 2020 yılında İstanbul'da düğün salonlarında doluluk oranı 2019 yılına göre yüzde 85 azaldı."

- "Evlenecek çiftler bizi sıkıştırıyorlar ve düğünleri için tarih bekliyorlar"

Düğünlerin yeniden yapılabilmesi için vakaların azalması gerektiğini belirten Sönmez, aşılama işlemi ve alınan önlemlerin vakaları azaltacağı ifade etti.

Sönmez, sektör olarak düğünlerin başlanılacağı tarihin şimdiden açıklanmasını beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Düğün sektörü için yeniden kısıtlamaların kaldırılacağı tarihlerin açıklanmasını bizim için çok önemli. Düğün yapacak çiftler ve biz müjdeli haberi bekliyoruz. Düğünler için yeniden normalleşme tarihinin açıklanması, çiftlerin düğün hazırlıklarına şimdiden başlaması ve rezervasyonlarını şimdiden yapabilmesi açısından önemli. Düğünler için tarihin belirlenmesi piyasamızı hareketlendirecek. Evlenecek çiftler bizi sıkıştırıyorlar ve düğünleri için tarih bekliyorlar. Düğünler için ön tarihin şimdiden açıklanmasını bekliyoruz."

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