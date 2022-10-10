İstanbul'da arsada cansız beden bulundu!

İstanbul Maltepe'de, dün saat 17.00 sıralarında Bakkalköy Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.
YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU
DHA'da yer alan habere göre arazide odun toplayan kişi, hareketsiz yerde yatan birini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
5 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin 5 gün önce öldüğü tespit edildi.
50'Lİ YAŞLARDA OLDUĞU AÇIKLANDI
50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen cansız beden, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili çalışma sürüyor.
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