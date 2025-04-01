İstanbul barajlarında iyi haberler geliyor. Kasım ayında yüzde 20 seviyelerine inen baraj doluluk oranı 1 Nisan itibarıyla yüzde 80'i geçti. Maksimum 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 680,58 milyon metreküp olarak kaydedildi. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir?