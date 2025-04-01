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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'i geçti! 1 Nisan 2025 İstanbul barajlarında son durum nedir, doluluk oranı yüzde kaç?

        İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'i geçti! 1 Nisan 2025 İstanbul barajlarında son durum nedir?

        İstanbul barajlarında doluluk oranı artıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'i geçti. İşte, 1 Nisan 2025 İstanbul barajlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 15:32 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:32
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        İstanbul barajlarında iyi haberler geliyor. Kasım ayında yüzde 20 seviyelerine inen baraj doluluk oranı 1 Nisan itibarıyla yüzde 80'i geçti. Maksimum 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 680,58 milyon metreküp olarak kaydedildi. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir?

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        1 NİSAN 2025 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

        İstanbul'daki baraj doluluk oranları 1 Nisan 2025 itibarıyla şöyle; Alibey'de yüzde 64,04, Büyükçekmece'de 75,28, Darlık'ta yüzde 78,37, Elmalı'da yüzde 94,04, Istrancalar'da yüzde 39,58, Kazandere'de yüzde 85,25, Pabuçdere'de yüzde 84,33, Sazlıdere'de yüzde 58,36, Terkos'ta yüzde 80,62 ve Ömerli'de yüzde 93,71 olarak ölçüldü.

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        SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

        İSKİ istatistiklerine göre, 1 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 94,66, 2016'da yüzde 87,56, 2017'de yüzde 88,89, 2018'de yüzde 90,04, 2019'da yüzde 93,7, 2020'de yüzde 64,59, 2021'de yüzde 73,18, 2022'de yüzde 88,84, 2023'te yüzde 39,59, 2024'te yüzde 81,85 olarak kayıtlara geçti.

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