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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul'da 'Bir Ulus Uyanıyor'

        İstanbul'da 'Bir Ulus Uyanıyor'

        Cumhuriyetimizin 100. Yılı onuruna bestelenen Bir Ulus Uyanıyor adlı senfonik eser, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü kutlaması vesilesiyle, 18 Mayıs tarihinde İstanbul'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda seslendirilecek. Eseri Oğuzhan Balcı'nın yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası sanatseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 16:50 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:04
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        İstanbul'da 'Bir Ulus Uyanıyor'
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        İlk olarak 10 Aralık 2023’te Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte gerçekleştirilen Oğuzhan Balcı’nın Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelediği Bir Ulus Uyanıyor adlı eser, 18 Mayıs tarihinde CRR Senfoni Orkestrası tarafından CRR’de İstanbullu sanatseverlere sunulacak.

        Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı şerefine, Uludağ İçecek Türk AŞ.'nin besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı’ya sipariş ettiği senfonik eser 100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen kurtuluş mücadelesini, nice kahramanı, halkımızın sonsuz cesaretini ve vatan sevgisini konu alıyor.

        Bir Ulus Uyanıyor adlı eserin solistleri, mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker, bariton Caner Akgün. Anlatımı da, metin yazarı Ersin Antep tarafından gerçekleştirecek.

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        #Bir Ulus Uyanıyor
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