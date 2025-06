Sosyal medya hesabından arkadaşını kandırdı! Vahşetle biten oyun! İstanbul'da, 16 yaşındaki Botan B. sosyal medyadan açtığı sahte hesapla arkadaşı 17 yaşındaki Furkan C. ile uzun süre konuştu. Kendisini kadın gibi tanıtan ve uzun süre Furkan C. ile konuşan Botan B. sabah saatlerinde gittiği restoranın önünde Furkan C. ile karşılaştı. İki arkadaş arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Furkan C. arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü. Olay anı kameraya yansıdı

