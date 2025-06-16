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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan Dikilitaş projesi için açıklama: Beşiktaş'a dev gelir! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan Dikilitaş projesi için açıklama: Beşiktaş'a dev gelir!

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulüp tarihi için bir fırsat olarak nitelendirdiği gayrimenkul projesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adalı, 200 milyon euro'ya yakın gelir elde edeceklerinin altını çizdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 21:49 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:49
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        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün finansal projesi olan Dikilitaş projesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Finansal bağımsızlık projesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

        "Beşiktaşımızı finansal bağımsızlığına kavuşturacak projelere birlikte imza atıyoruz! Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 m² yüzölçümüne sahip arazimizin yanında, kulübümüze tahsisli yaklaşık 5 bin metrekarelik arazinin daha tapusunu alarak projeye ekliyoruz.

        20 bin metrekarelik bu alan üzerinde, Emlak Konut ile birlikte büyük bir gayrimenkul projesi inşa ediyoruz" dedi.

        "200 MİLYON EURO GELİR!"

        Bu projenin ciddi bir gelir sağlayacağını belirten Başkan Adalı şunları belirtti;

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        "Beşiktaşımıza 200 milyon Euro'ya yakın gelir getireceğini öngördüğümüz bu proje, tarihimizin en büyük gelir getiren projesi olarak yerini alacak.

        Bu projenin diğer paydaşı Emlak Konut gibi alanının en güvenilir kurumu olacak. Ayrıca özellikle Ziraat Bankası'nın da bu projenin içerisinde yer almasını planlıyoruz.

        Dikilitaş projesi, devletimizin garantisiyle yapılacak" ifadelerini kullandı.

        "FAİZ YÜKÜMÜZDEN KURTULACAĞIZ!"

        Projeden elde edilecek gelirler ile borç yükünden kurtulmak istediklerini aktaran Serdal Adalı, "Buradan gelecek gelirle Bankalar Konsorsiyumu'na olan borçlarımızı ödemeyi ve günde yaklaşık 125.000 Euro'yu bulan faiz yükümüzden bir an önce kurtulmayı hedefliyoruz.

        Yılda 50 milyon Euro'ya yakın devasa bir meblağı faiz gideri ödeyerek adeta çöpe atmaktansa, böyle bir bütçeyi şampiyon Beşiktaş kadrolarını inşa etmek için kullanmayı arzu ediyoruz" sözlerini kullandı.

        "BEŞİKTAŞIMIZ İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT"

        Gerçekleşecek olan projenin Beşiktaş tarihi için bir fırsat olduğunu paylaşan Adalı, "Dikilitaş'taki arazimizin imar hakkının alınarak Beşiktaşımızın ekonomisine kazandırılıyor olması, yapılan kasıtlı algıların aksine Beşiktaşımız için tarihi bir fırsattır, mali bağımsızlığımız için dönüm noktasıdır.

        Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve Beşiktaşımız için en doğru kararı birlikte vermek üzere tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz Genel Kurulumuza davet ediyor, bağımsız Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğimize inanıyorum.

        Aslolan Beşiktaş'tır!" dedi ve sözlerini tamamladı.

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