Sosyal medya Fenomeni Dilan Polat’ın koruması hastane çıkışında silahlı saldırıya uğradı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın koruması Alper Ş. Ümraniye’deki hastane çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre saldırıda yaralanan koruma tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. İki saldırganın hastane çıkışında ateş edip kaçtığı tespit edildi.

DİKKAT ÇEKİCİ NOT: SÖYLEYECEK ÇOK ŞEY VAR SÖYLEYEMİYORUM

Şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. Dilan Polat yaptığı paylaşımda; “yatış yaptığım hastanenin hemen yan tarafında korumam Alper Silahlı saldırıya uğradı. Hayatı tehlikesi yok, çok şükür söyleyecek çok şey var söyleyemiyorum” yazdığı görüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.