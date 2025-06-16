Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın: İşte sözleşme şartları!
Fenerbahçe yeni sezonun ses getiren ilk transferini, Jose Mourinho'nun çok istediği Kyle Walker'la yapmaya hazırlanıyor. Resmi teklif yapılan yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerden 2027'ye kadar geçerli sözleşme talep etti. İşte detaylar...
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de savunmaya takviye çalışmaları hız kazandı.
Manchester City forması giyen Kyle Walker'ı gündemine alan Sarı-Lacivertliler transferi bir an önce bitirmek istiyor.
TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre, tecrübeli oyuncuyla görüşen Jose Mourinho, transferin bir an önce tamamlanmasını yönetimden talep etti. Fenerbahçe, resmi teklifini oyuncuya iletti.
Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan 35 yaşındaki futbolcu, Sarı lacivertli ekipten 2 yıllık kontrat istedi.
Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kyle Walker, Fenerbahçe ile anlaşırsa; İngiliz ekibiyle sözleşme fesih görüşmelerine başlayacak.
Tecrübeli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Milan’da kiralık olarak geçirmişti. Walker, İtalyan ekibiyle 16 maça çıktı.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kadroda düşünmediğini Kyle Walker’a iletti. Deneyimli futbolcu, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ve kısa süre içerisinde kararını verecek.
İç transferde de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brigt Osayi-Samuel ile son kez görüşecek. Nijeryalı futbolcunun geleceği, hafta içinde belli olacak.