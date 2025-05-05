Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Bahar Aksu'yu kaçıramayan kocası Rüstem E. öldürdü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da Şişli'de dehşet! Kaçıramadı Bahar'ı öldürdü!

        İstanbul Şişli'de, sabah saatlerinde 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu zorla bir araca bindirmeye çalışan saldırganlar kadın kaçmaya çalışınca peş peşe ateş edip öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlılardan 3'ü Silivri'de, 3 yıl önce boşandığı Aksu'yu öldüren eski kocası Rüstem E. ise Kağıthane'de yakalandı. Katil zanlısının 5 suç kaydı çıktı

        Giriş: 05.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kan donduran olay sabah saatlerinde İstanbul’un göbeği Şişli’de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 34 yaşındaki Bahar Aksu adlı genç kadın, sokak ortasında kaçırılmak istendi.

        ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

        Kaçırılmaya çalışılan kadın çığlık atarak yardım istedi.

        Şüpheliler bu kez direnen genç kadını kurşun yağmuruna tuttu.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Aldığı kurşun yarası ile kanlar içinde yere yığılan genç kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        KATİLİ ESKİ KOCA ÇIKTI

        Olayla ilgili eski kocasının da aralarında bulunduğu belirtilen 4 şüpheliden 3'ü, Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı. Aksu'nun, Kağıthane'de polis tarafından yakalanan eski kocası Rüstem E. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

        ÜÇ YIL ÖNCE BOŞANMIŞTI

        Bahar Aksu'nun, Rüstem E.'ye 2019 yılında evlendiği ve 2022 yılında, 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.

        KATİL ZANLISININ 5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Bahar Aksu'nun 2020 yılında şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydığı olduğu ortaya çıktı. Aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edilen olayda yakalanan Rüstem E.'nin, 2 adet 6136 SKM, 2 yaralama, 1 tehdit olmak üzere toplam 5 suç kaydı bulundu.

        "İSTANBUL’DA GEZMEYE GELMİŞTİK"

        Olayda gözaltına alınan ve aracı kullanan 4 kişiden biri olan Semih S. polise, olay sabahı kendisinin kullandığı 17 plakalı araçla 4 kişi olarak İstanbul’a gezmeye geldiklerini belirterek, "Rüstem bize bir işimiz var diyerek bizi olayın olduğu sokağa götürdü. Sokakta bir süre bekledik. Sonra kadını gören Rüstem ile Samet arabadan inerek kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Rüstem kadını silahla vurarak kaçtı. Samet arabaya geldi. Silivri’de yakalandık" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar Aksu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor