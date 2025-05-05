Kan donduran olay sabah saatlerinde İstanbul’un göbeği Şişli’de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 34 yaşındaki Bahar Aksu adlı genç kadın, sokak ortasında kaçırılmak istendi.

Olayla ilgili eski kocasının da aralarında bulunduğu belirtilen 4 şüpheliden 3'ü, Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı. Aksu'nun, Kağıthane'de polis tarafından yakalanan eski kocası Rüstem E. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

ÜÇ YIL ÖNCE BOŞANMIŞTI

Bahar Aksu'nun, Rüstem E.'ye 2019 yılında evlendiği ve 2022 yılında, 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.

KATİL ZANLISININ 5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Bahar Aksu'nun 2020 yılında şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydığı olduğu ortaya çıktı. Aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edilen olayda yakalanan Rüstem E.'nin, 2 adet 6136 SKM, 2 yaralama, 1 tehdit olmak üzere toplam 5 suç kaydı bulundu.

"İSTANBUL’DA GEZMEYE GELMİŞTİK"

Olayda gözaltına alınan ve aracı kullanan 4 kişiden biri olan Semih S. polise, olay sabahı kendisinin kullandığı 17 plakalı araçla 4 kişi olarak İstanbul’a gezmeye geldiklerini belirterek, "Rüstem bize bir işimiz var diyerek bizi olayın olduğu sokağa götürdü. Sokakta bir süre bekledik. Sonra kadını gören Rüstem ile Samet arabadan inerek kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Rüstem kadını silahla vurarak kaçtı. Samet arabaya geldi. Silivri’de yakalandık" dedi.