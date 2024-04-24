İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Saat 20.00-22.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve GBT kontrolleri yapıldı.