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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi - Güncel haberler

        İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde durdurulan araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 23:34 Güncelleme: 24.04.2024 - 23:34
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        İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

        Saat 20.00-22.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve GBT kontrolleri yapıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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