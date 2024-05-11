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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kadın müşteriyi darp eden taksi şoförü trafikten men!

        Kadın müşteriyi darp eden taksi şoförü trafikten men!

        İstanbul'da, yolu uzattığını söyleyen kadın müşterilerini darp eden taksi şoförü M.A., para cezasıyla trafikten men edildikten sonra "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:15
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        İstanbul'da alınan bilgiye göre, 8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        2 KADIN MÜŞTERİYİ DARP ETTİ

        AA'da yer alan habere göre yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darp eden taksi şoförünün kimliği belirlendi.

        PARA CEZASI VERİLDİ VE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

        Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü. M.A'ya, "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten men edildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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