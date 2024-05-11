İstanbul'da alınan bilgiye göre, 8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

2 KADIN MÜŞTERİYİ DARP ETTİ

AA'da yer alan habere göre yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darp eden taksi şoförünün kimliği belirlendi.

PARA CEZASI VERİLDİ VE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü. M.A'ya, "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten men edildi.