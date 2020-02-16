Kaza, Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 RE 083 plakalı kamyonet, Şehir Parkı Caddesi üzerinde sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine park halindeki 7 otomobile ardı ardına çarptı.
Kazada kamyonet ve otomobiller hurdaya dönerken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında evlerinde bulunan ve gürültüyle uyanan otomobil sahipleri hurdaya dönen otomobillerini görünce şok yaşadı. DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 1'i ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
"UYKUDAN UYANDIK"
Gürültüyle uyandıklarını belirten bir otomobil sahibi, "Uykudaydık. Birden bire ses duyunca uyandık. Çıktık bir baktık, yerde 1 kişi yatıyor. Birisi çok ağırdı, birisi hafif yaralıydı. 112'yi aradık. 112 geldi hastaneye gönderdik. Toplamda 3 kişi vardı. Şoför hafif yaralıydı. Bir tanesi ağır yaralıydı. Birinin ise ayağı kırılmıştı. 7 tane otomobile hasar verdi" dedi.
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