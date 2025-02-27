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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da otoparka el bombalı saldırı! - Son haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da otoparka el bombalı saldırı!

        İstanbul Sultangazi'de bir otoparka el bombası ve silahla saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:44
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        Otoparka el bombalı saldırı!
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        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, otoparka el bombası ve silahla gerçekleştirilen saldırılara ilişkin düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultangazi'de faaliyet gösteren otoparka yönelik silahlı ve el bombalı saldırılara ilişkin çalışma yaptı.

        72 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

        Ekipler, teknik ve fiziki takiplerin ardından saldırıyı, elebaşılığını yurt dışında firari bulunan D.A'nın yaptığı suç örgütünün gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Ekipler, 72 saat kamera görüntülerini inceledikten sonra kimlik ve adresleri tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

        4 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bu sırada şüphelilerin polis ekiplerini fark etmeleri üzerine merdiven boşluğuna attıkları 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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