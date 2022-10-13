İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 13 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurusu ile suların ne zaman ve saat kaçta geleceği belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 13 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

13 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI