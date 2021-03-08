İstanbul'da taksicilik yapan Burçin Navruz, azmiyle hemcinslerine örnek oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

İstanbul'da taksicilik yapan Burçin Navruz, azmiyle hemcinslerine örnek oluyor

İstanbul'da eşinden ayrıldıktan sonra 3 kız çocuğuyla yaşamını sürdüren, pazarcılıktan otobüs şoförlüğüne çeşitli işlerde çalışan Burçin Navruz, şimdi ise taksi sürücülüğü yaparak evinin geçimini sağlıyor.

İstanbul'da taksicilik yapan Burçin Navruz, azmiyle hemcinslerine örnek oluyor
AA

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi Burçin Navruz, eşinden ayrıldıktan sonra hem çocuklarının bakım ve eğitimi hem de evinin geçimini sağlayabileceği bir iş arayışına girdi. Pazarcılık yapmaya karar veren Navruz, emekli babasından kalan aylıkla satın aldığı eşarpları pazarda satarak ilk kazancını elde etti.

Navruz'un zor koşullarda okuttuğu çocuklarından biri tıp fakültesini kazandı. Burçin Navruz, diğer iki çocuğunun da hedeflerine ulaşması için İstanbul trafiğinde direksiyon başında hayat mücadelesini sürdürüyor.

AA muhabirine açıklama yapan Navruz, 16 yıl önce eşinden ayrıldığı dönemde küçük kızına hamile olduğunu, bir çocuğunun 1. sınıf, diğerinin de ana sınıfında okuduğunu anlattı.

O dönemde işsiz, güçsüz ortada kaldığını belirten Navruz, "Bir gün pazarda gözüm bir şeyler satan kadınların tezgahlarına ilişti. 'Buldum' dedim 'ben artık pazarcılık yapacağım' dedim kendime. O gün pazarcılık yapan kadınlardan fikir edindim, ertesi günü pazarcılığa başladım." dedi.

- Ölen babasından kalan maaş ilk sermayesi oldu

Navruz ilk gün, babasından kalan maaşla aldığı eşarpları Anadolu Yakası'ndaki bir pazara götürerek sattığını ifade etti. O gün akşama kadar tüm eşarpları sattığını belirten Navruz, "O gün çok sevinmiştim. O kadar sevindim ki eve vardığımda parayı tekrar tekrar sayıyordum. Ertesi gün tekrar Mısır Çarşısı'na gittim." dedi.

Navruz, sabah çocuklarını okula bıraktıktan sonra arabası olan bir pazarcı arkadaşıyla pazara gittiğini aktararak, böylece hem para kazanıp hem de çocuklarıyla ilgilenebildiğini söyledi.

Rahatsızlığı nedeniyle pazarcılığı bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Navruz, "Bir gün yolda bir arkadaşıma rastladım, ne iş yaptığını sordum yedieminde araba alıp sattığını söyledi. Sonra ben de aynı işi yapmaya karar verdim hurdaya çıkmış arabaları ihale yoluyla alıp sanayide tekrar toparlayıp onları satıyordum. Bir kadın yeter ki istesin, yapamayacağı hiçbir iş yoktur." diye konuştu.

Navruz, bu işi de bir süre sonra bırakmak zorunda kaldığını belirterek, şoför arayan bir otobüs firmasına başvurup burada işe başladığını anlattı. Maddi sıkıntı nedeniyle bu işten de bir süre sonra ayrıldığını ifade eden Navruz, "Büyük kızım o zaman tıp fakültesini yeni kazanmıştı, okula gidiyordu, onun bir küçüğü liseye gidiyordu diğeri de ana sınıfına gidiyordu. Bu yüzden de masraflar artmıştı." dedi.

- "Taksicilikten memnunum"

Navruz, daha sonra taksiciliğe karar verdiğini ve bu işi yapanlara danıştığını belirterek, "Hiç kimse tavsiye etmedi üstelik 'bu iş kadın işi değil sen çok güzel bir bayansın taksicilik yapamazsın, mümkün değil' dediler. Hiçbirini dinlemedim çünkü benim için imkansız hiçbir şey yoktur, imkansız hiçbir şeye inanmıyorum ona bakarsan kadın hurda arabada alıp satamazdı ama ben yapıyordum, güzel de başarıyordum. O yüzden benim için imkansız diye bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'daki bir taksi durağının sahibi ile anlaşarak 2 yıl önce taksiciliğe başladığını dile getiren Burçin Navruz, şunları kaydetti:

"Her gün 450 lira taksi kiralama parası veriyorum, depoyu dolduruyorum. 33 lira sigorta parası ödüyorum, günlük çay ve yemek parası ödüyorum, geriye kalan parayla da çocuklarımın ve evimin geçimini sağlıyorum. Bazen 24 saat çalışıyorum, bazen başka bir şoför arkadaşla anlaşıyorum 12 saat çalışıyor, 12 saatte ben çalışıyorum kimseyi bulamazsam 24 saat tek başıma çalışıyorum, her gün işlerimiz böyle devam ediyor."

- "Şoförün kadın olduğunu görünce ‘ablacığım müsait misin' diyorlar"

Burçin Navruz, hayatından memnun olduğunu anlatarak, 2 yıldır herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadığını söyledi.

Olumsuz bir durumda da kendisini koruyabileceğini belirten Navruz, "Beni genelde kadınlar tercih ediyor, numaramı alıyorlar beni arıyorlar, sürekli sabit müşterilerim var. Turistler de özellikle benden çok memnun kalıyorlar. Bizim insanımız da çok saygılı. Camdan eğilip şoförün kadın olduğunu görünce ‘ablacığım müsait misin, boş musun?’ diye nazikçe soruyorlar, bugüne kadar hiç kimse beni rahatsız etmedi." diye konuştu.

Navruz, kadınların korkmaması ve erkeklere bağımlı olmaması gerektiğini anlatarak, "Tıpkı erkekler gibi iş yapmalı. 'Bu iş erkek işi' dememeli onlar da iş ayrımı yapmadan iş bulmak için gayret etmelidir. Bütün kadınların işi olmalı. Kadınlar kendi ayakların üstünde durmalı, erkeklere bağımlı olmamaları gerekir. Kendilerini geliştirmelidirler. Kadınlar çalıştıkları zaman çocuklarına, insanlara daha çok faydalı olurlar. Kadını çalışmayan bir toplum gelişemez." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME