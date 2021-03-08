İstanbul'da taksicilik yapan Burçin Navruz, azmiyle hemcinslerine örnek oluyor

AA

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi Burçin Navruz, eşinden ayrıldıktan sonra hem çocuklarının bakım ve eğitimi hem de evinin geçimini sağlayabileceği bir iş arayışına girdi. Pazarcılık yapmaya karar veren Navruz, emekli babasından kalan aylıkla satın aldığı eşarpları pazarda satarak ilk kazancını elde etti.

Navruz'un zor koşullarda okuttuğu çocuklarından biri tıp fakültesini kazandı. Burçin Navruz, diğer iki çocuğunun da hedeflerine ulaşması için İstanbul trafiğinde direksiyon başında hayat mücadelesini sürdürüyor.

AA muhabirine açıklama yapan Navruz, 16 yıl önce eşinden ayrıldığı dönemde küçük kızına hamile olduğunu, bir çocuğunun 1. sınıf, diğerinin de ana sınıfında okuduğunu anlattı.

O dönemde işsiz, güçsüz ortada kaldığını belirten Navruz, "Bir gün pazarda gözüm bir şeyler satan kadınların tezgahlarına ilişti. 'Buldum' dedim 'ben artık pazarcılık yapacağım' dedim kendime. O gün pazarcılık yapan kadınlardan fikir edindim, ertesi günü pazarcılığa başladım." dedi.

- Ölen babasından kalan maaş ilk sermayesi oldu

Navruz ilk gün, babasından kalan maaşla aldığı eşarpları Anadolu Yakası'ndaki bir pazara götürerek sattığını ifade etti. O gün akşama kadar tüm eşarpları sattığını belirten Navruz, "O gün çok sevinmiştim. O kadar sevindim ki eve vardığımda parayı tekrar tekrar sayıyordum. Ertesi gün tekrar Mısır Çarşısı'na gittim." dedi.

Navruz, sabah çocuklarını okula bıraktıktan sonra arabası olan bir pazarcı arkadaşıyla pazara gittiğini aktararak, böylece hem para kazanıp hem de çocuklarıyla ilgilenebildiğini söyledi.

Rahatsızlığı nedeniyle pazarcılığı bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Navruz, "Bir gün yolda bir arkadaşıma rastladım, ne iş yaptığını sordum yedieminde araba alıp sattığını söyledi. Sonra ben de aynı işi yapmaya karar verdim hurdaya çıkmış arabaları ihale yoluyla alıp sanayide tekrar toparlayıp onları satıyordum. Bir kadın yeter ki istesin, yapamayacağı hiçbir iş yoktur." diye konuştu.

Navruz, bu işi de bir süre sonra bırakmak zorunda kaldığını belirterek, şoför arayan bir otobüs firmasına başvurup burada işe başladığını anlattı. Maddi sıkıntı nedeniyle bu işten de bir süre sonra ayrıldığını ifade eden Navruz, "Büyük kızım o zaman tıp fakültesini yeni kazanmıştı, okula gidiyordu, onun bir küçüğü liseye gidiyordu diğeri de ana sınıfına gidiyordu. Bu yüzden de masraflar artmıştı." dedi.

- "Taksicilikten memnunum"

Navruz, daha sonra taksiciliğe karar verdiğini ve bu işi yapanlara danıştığını belirterek, "Hiç kimse tavsiye etmedi üstelik 'bu iş kadın işi değil sen çok güzel bir bayansın taksicilik yapamazsın, mümkün değil' dediler. Hiçbirini dinlemedim çünkü benim için imkansız hiçbir şey yoktur, imkansız hiçbir şeye inanmıyorum ona bakarsan kadın hurda arabada alıp satamazdı ama ben yapıyordum, güzel de başarıyordum. O yüzden benim için imkansız diye bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'daki bir taksi durağının sahibi ile anlaşarak 2 yıl önce taksiciliğe başladığını dile getiren Burçin Navruz, şunları kaydetti:

"Her gün 450 lira taksi kiralama parası veriyorum, depoyu dolduruyorum. 33 lira sigorta parası ödüyorum, günlük çay ve yemek parası ödüyorum, geriye kalan parayla da çocuklarımın ve evimin geçimini sağlıyorum. Bazen 24 saat çalışıyorum, bazen başka bir şoför arkadaşla anlaşıyorum 12 saat çalışıyor, 12 saatte ben çalışıyorum kimseyi bulamazsam 24 saat tek başıma çalışıyorum, her gün işlerimiz böyle devam ediyor."

- "Şoförün kadın olduğunu görünce ‘ablacığım müsait misin' diyorlar"

Burçin Navruz, hayatından memnun olduğunu anlatarak, 2 yıldır herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadığını söyledi.

Olumsuz bir durumda da kendisini koruyabileceğini belirten Navruz, "Beni genelde kadınlar tercih ediyor, numaramı alıyorlar beni arıyorlar, sürekli sabit müşterilerim var. Turistler de özellikle benden çok memnun kalıyorlar. Bizim insanımız da çok saygılı. Camdan eğilip şoförün kadın olduğunu görünce ‘ablacığım müsait misin, boş musun?’ diye nazikçe soruyorlar, bugüne kadar hiç kimse beni rahatsız etmedi." diye konuştu.

Navruz, kadınların korkmaması ve erkeklere bağımlı olmaması gerektiğini anlatarak, "Tıpkı erkekler gibi iş yapmalı. 'Bu iş erkek işi' dememeli onlar da iş ayrımı yapmadan iş bulmak için gayret etmelidir. Bütün kadınların işi olmalı. Kadınlar kendi ayakların üstünde durmalı, erkeklere bağımlı olmamaları gerekir. Kendilerini geliştirmelidirler. Kadınlar çalıştıkları zaman çocuklarına, insanlara daha çok faydalı olurlar. Kadını çalışmayan bir toplum gelişemez." dedi.