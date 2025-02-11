İstanbul'da tipi de başladı!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olurken Arnavutköy-Habibler kara yolunda araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar havadan görüntülendi.

DHA'nın haberine göre Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'un bazı kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Aralıklarla şiddetini de arttıran kar yağışı nedeniyle kara yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın en etkili olduğu yerlerden olan Arnavutköy'de araçlar zaman zaman durmak zorunda kalırken Habibler kara yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.