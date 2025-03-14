Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul'da trafik yoğunluğu

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

        İstanbul'da, haftanın son iş gününde mesai bitimiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:49 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu
        ABONE OL

        Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu arttı.

        Kentteki bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yoğunluk oluştu.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy-Kartal arası trafik çift yönlü ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken Şile Otoyolu'nda da Ümraniye'den Altunizade'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

        Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde ise Kavacık'tan başlıyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda her iki istikamette de Zincirlikuyu'dan başlayan trafik yoğunluğu Küçükçekmece'ye kadar aralıklarla devam ediyor. Ankara istikametinde ise Yenibosna ile Okmeydanı arasında yoğunluk yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Gaziosmanpaşa-Küçükçekmece arasında yer yer yoğunluk artıyor. Seyrantepe mevkisi her iki yönde yoğunken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de trafik ağır seyrediyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.29 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"