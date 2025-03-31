İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu sürüyor. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü
Giriş: 31.03.2025 - 22:14 Güncelleme: 31.03.2025 - 22:14
İstanbul'da bayramda güzel havayı fırsat bilenlerin oluşturduğu trafik yoğunluğu sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda, yollardaki yoğunluk saat 22.12 itibariyle yüzde 67 olarak ölçüldü.YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...
Araçların ana arterlerde güçlükle ilerlediği görüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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