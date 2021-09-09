İstanbul'da trafikte yoğunluk

Adana'da babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü

AA

Sabah saatlerinden itibaren, okul ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturdu.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikameti Çobançeşme mevkisinde başlayan trafik, Haliç Köprüsü çıkışına kadar aralıklarla devam ederken Edirne yönünde de Küçükçekmece-Avcılar arasında araçlar yavaş ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ve bağlantı yollarında da yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında, Ankara istikametinde Ataşehir mevkisinde, D-100 Karayolu Ankara istikametinde de Göztepe ile Kartal arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre saat 08.00'de yüzde 60'a ulaşan yoğunluk, 10.05 itibarıyla yüzde 45 olarak ölçüldü.