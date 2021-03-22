İstanbul'da

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, bir internet sitesi üzerinden "yasa dışı bahis" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol, 28'i de tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Şüphelilerden 23'ünün tutuklanmasına karar veren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Mart'ta 38 adrese düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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