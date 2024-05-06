Kilis'te aile faciası! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti

Kilis'te bir aile yok oldu! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti Kilis'te Suriye uyruklu 5 kişilik aile, evlerinde ölü bulundu. Yapılan incelemede babanın, anne ve 3 çocuğu boğarak öldürdükten sonra kendini iple asarak intihar ettiği tespit edildi. Kan donduran olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 06.05.2024 - 06:40 Güncelleme: 06.05.2024 - 06:40 facebook

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