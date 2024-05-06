Kocaeli'de pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü

İzmit'te Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikanın sahibi Necmi Ş, yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında makinenin aniden çalışması üzerine pres makinesine sıkıştı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Ş, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

DHA'nın haberine göre; Necmi Ş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.