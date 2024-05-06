Kocaeli'de pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün üreten fabrikada, yeni kurulan pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi Necmi Ş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
İzmit'te Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikanın sahibi Necmi Ş, yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında makinenin aniden çalışması üzerine pres makinesine sıkıştı.
İTFAİYE EKİPLERİ, SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDI
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Ş, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'nın haberine göre; Necmi Ş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.