Yaklaşık iki yıldır büyük tartışmalara, kavgaya-gürültüye neden olan taksi-UBER krizinde geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme olmuş, UBER, taksicilerin yoğun tepkisine yol açan XL araçlarını 31 Mayıs itibariyle çekeceklerini duyurmuştu. UBER, XL araçlarını çekti ama sadece İstanbul’dan… Gözde tatil bölgelerinde XL araçlar hizmet vermeye devam ediyor.

BODRUM'DA 30, ÇEŞME'DE 50

UBER yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre Bodrum’da 30, Çeşme’de ise 50 XL araç çalışmaya devam ediyor. Peki yaz mevsiminin gelmesi ve bu tatil bölgelerinin kalabalıklaşmasıyla birlikte XL araçların sayısında artış olacak mı? UBER yetkililerine bakılırsa araç sayıları şimdilik artırılmayacak. Ancak görünen o ki İstanbul’da durulan taksi-UBER krizi yaz aylarında Ege sahillerinde boy gösterecek...