'Altın Lale' Atlantis'in oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri Salon İKSV’de yapılan törenle sahiplerini buldu. Uluslararası Yarışma’ya 12, Ulusal Belgesel Yarışması’na 11 film katıldı.

Törende Uluslararası Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale ödülünün yanı sıra Jüri Özel Ödülü, Mansiyon, Halk Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri; Ulusal Belgesel Yarışması’nda ise En İyi Belgesel ödülü ile Mansiyon takdim edildi.

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

Uluslararası Yarışma



Altın Lale En İyi Film

Atlantis / Valentyn Vasyanovych (Ukrayna)

Çürümüş topraklar üzerinde dolaşan, savaşlarda kaybolmuş ıstırap dolu ruhların, yok edilmiş geçmişin, huzursuz geleceğin izlerini son kertede yetkin bir dil ve olağanüstü görüntülerle aktarmada gösterdiği başarıdan ötürü…

Jüri Özel Ödülü

Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have A Submarine / Alex Piperno (Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler)

Güçlü görsel atmosferiyle birlikte cesur hikâye anlatım tercihleri nedeniyle, sinemanın olanaklarını kullanarak seyirciye başka duyguların ve diyarların kapılarını aralamayı cömertçe başardığı için…

Mansiyon

Camila Morrone (Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear)



Camila Morrone, çok çabuk büyümek zorunda kalmış bir çocuğun yürek burkan portresini çizen bu filmi tam anlamıyla sırtlıyor. Hikâyesini bağımsız Amerikan sineması geleneğinden alsa da Camila Morrone'nin oyunculuğuyla “Mickey ve Ayı”, türün örneklerini aşarak izleyiciler üzerindeki etkisini uzun süre koruyor. Yalnızca yeni bir keşif olmanın ötesinde, bu genç oyuncu şimdiden büyük oyuncular arasındaki yerini aldı bile. Filmin sonunda bize doğru koştuğu sahnede yüzü akıllara kazınıyor. Tartışmasız, bir yıldız doğuyor!

Halk Ödülü

Oğul–Ana / Son–Mother / Mahnaz Mohammadi (İran, Çek Cumhuriyeti)

Ulusal Belgesel Yarışması

En İyi Belgesel

Maddenin Halleri / Deniz Tortum



Cesur yaklaşımı ile belgesel film sınırlarını zorladığı, baştan sona bütünselliğini bozmadığı, yüksek görsel estetiği ve minimalist ses tasarımı ile filmi zamansızlaştırdığı, bizi yaşam ve ölüm çizgileri arasında gezdirdiği ve sorgulattığı; içini bilmediğimiz önemli bir sistemin kontrastlarını ve aktörlerini özgün ve samimi bir anlatım diliyle sunduğu için...

Mansiyon

Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu



İki güçlü insanın hayat hikâyesini çok özel arşivler ve müzikle harmanlayarak anlatan bir 1960'lar portresi.

Mansiyon

Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak

İçinde yaşadığımız şehri, İstanbul'u İstanbul'u yapan mekânları, kültürel ve sosyal hayatının yüzlerce yıllık izlerini bugünle bağ kurarak anlatıyor.

Uluslararası Yarışma FIPRESCI Ödülü

