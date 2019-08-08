Kurban Bayramı tatili öncesinde İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik başladı. Türk Hava Yolları Kurban Bayramı tatilini de içine alan 9-18 Ağustos tarihleri arasında, 59 ek sefer koydu. Bu dönemde Türk Hava Yolları’nın ortalama doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Ayrıca Türk Hava Yolları tatil yörelerine yaptığı seferlerde ise yüzde 100 doluluk oranını yakaladı. İGA yönetimi Kurban Bayramı süresince yolcuların İstanbul Havalimanı’nda sorun yaşamaması için, tüm önlemlerini aldığını duyurdu.

OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENDİ

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluştu. Otobüs firmalarının koyduğu ek seferlere rağmen biletler tükendi.

Kurban Bayramı öncesi otogarın yoğun olduğunu ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Sekreteri Mevlüt İlgin, “Bu bayramlarda otobüsler çok yoğun. Özellikle de Kurban Bayramı’nda. Tatil yörelerinde de özellikle otobüsler yoğun. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda günde normal zamanlarda bin ile bin 500 arasındayken otobüs seferleri, 7-8 günlük Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında tatillerde 2 bin ile 2 bin 500 arasında oluyor. Bu bayramda akrabalarını ziyaret edecek yolculara tavsiyede bulunacağım. Mahalle ve sokak aralarında ucuza yolcu taşıyan, teknik özellikleri yetersiz olan otobüslerle seyahat etmek can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atar” diye konuştu.

ŞEKER BAYRAMI'NDA 5 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETMİŞTİ

Şeker Bayramı'nda 5 milyon kişi seyahat etmişti. Kurban Bayramı'nda bu rakamın üzerine çıkılması bekleniyor.



