İstanbul Havalimanı'nda içki şişelerine konulmuş 3 kilo 380 gram sıvı kokain ele geçirildi

AA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Ukrayna'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Kolombiyalı şüpheli, riskli yolcu kapsamında değerlendirildi.

Uçağının havalimanına iniş yapmasının ardından uçaktaki valizler x-ray cihazından geçirilerek, narkotik dedektör köpeklerle arandı.

Köpeklerin şüpheli yolcunun valizindeki içki şişelerine tepki vermesi üzerine şişeler kontrol edildi. Üç şişede bulunan alkollü içecek görünümündeki sıvıdan numune alındı.

Numunenin uyuşturucu test cihazı ile ilk analizinde alkol uyarısı alınmasına rağmen incelemeye devam edildi. Detaylı incelemede kaçakçıların şişelerin içerisine yerleştirdikleri bir düzenekle bir miktar içkiyi şişe ağızlarında tuttukları, bu düzeneğin altında ise farklı bir sıvı olduğu tespit edildi.

Şişeden çıkarılan sıvıdan alınan numunenin kokain çözeltisi olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde toplam 3 kilogram 380 gram sıvı kokainin ülkeye girişi engellenmiş oldu. Sıvı ile düzenek şişeden çıkarılırken, numunenin analizi yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.