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İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı

İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk yaşanıyor. Tatilciler araçlarını otoparka bırakırken, 40 bin araç kapasiteli otopark tamamen doldu

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HABERTURK.COM / İHA
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı

    Kurban Bayramı tatilinin bitmesine iki gün kala İstanbul Havalimanı’nda dönüş yoğunluğu başladı. 
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı

    Açık ve kapalı olmak üzere 40 bin araç kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkı da yoğunluktan etkilenerek doldu.

  • 9 günlük Kurban Bayramı tatilini yurt dışı ve yurt içinde geçirmek için İstanbul’dan ayrılan vatandaşlar dönmeye başladı. 
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı

    Bayram tatilinin bitmesine iki gün kala İstanbul Havalimanı’nda da dönüş hareketliliği yaşanıyor.
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı

    Kurban Bayramı nedeniyle şehir dışına çıkan vatandaşlar araçlarını İstanbul Havalimanı otoparkına bıraktı. 
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı

    Yoğun talep nedeniyle 40 bin araç kapasiteli otopark dolarken, bazı yolcular araçlarını park etmek için bir süre tur atmak zorunda kaldı.
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı

    Öte yandan havalimanı yetkilileri dönüş yoğunluğu nedeniyle önlem alırken, İstanbul Havalimanı'nda bugün ve yarın tüm zamanların yolcu ve uçuş rekorunun kırılması bekleniyor.
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı

    Fotoğraflar: Habertürk Haber Merkezi
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nın otoparkı da bayramdan nasibini aldı

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