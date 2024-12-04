İstanbul Modern Sinema'da 'Biz de Varız!'

İstanbul Modern Sinema, bu yıl 12’ncisini düzenlediği “Biz de Varız!” programını sürdürüyor. Türkiye sinemasının en yeni filmlerini bir araya getiren bu 14 filmlik program, hikâyeleri ve anlatım tarzlarıyla öne çıkan yenilikçi filmlerden çok sesli bir seçki sunuyor.

Belgeselden kurmacaya uzanan yapımlarla, hikâye anlatımından görsel dile kadar sinemaya dair taze fikirler ve yeni bakış açıları sunuyor. Kadın meselelerinden toplumsal bunalıma, Türkiye’nin farklı coğrafyalarına uzanan bu insan hikâyeleri, genellikle vizyonda hak ettiği yeri bulamayan filmlerden oluşuyor.

Festival heyecanı gibi 'Mukadderat' REKLAM İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, bu yılki “Biz de Varız!” programıyla ilgili “Sinemanın farklı türlerine ve zengin anlatı biçimlerine odaklanarak, belgeselden kurmacaya, keşif niteliği taşıyan filmlerden vizyonda yeterince yer bulamamış yapımlara kadar geniş bir yelpazede gösterimler sunuyoruz. Her bir gösterim, yalnızca bir film izleme deneyimi değil, aynı zamanda film yapımcılarının ve ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkileşimli bir festival heyecanı yaratıyor. İstanbul Modern'deki bu özel buluşmalar, izleyicilere sinemanın gücünü ve çeşitliliğini bir arada deneyimleme fırsatı sunacak" dedi.

Ödüllü filmler, ilham verici belgeseller 'Gecenin Kıyısı' Bu yılın programında, Adana Altın Koza ve Ankara Film Festivali’nde “En İyi Film” ödülünü kazanan Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri ile 81. Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapan ve ardından Adana Altın Koza’da “Yılmaz Güney Ödülü”ne layık görülen Gecenin Kıyısı yer alıyor. Vizyona girmeden önce İstanbul Modern’de izleyiciyle buluşacak bu filmler, Altın Portakal’da “En İyi Film” ödülünü kazanan Mukadderat gibi önemli yapımların da bulunduğu bir seçki sunuyor.