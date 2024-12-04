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        Haberler Kültür-Sanat Sinema İstanbul Modern Sinema'da 'Biz de Varız!'

        İstanbul Modern Sinema'da 'Biz de Varız!'

        İstanbul Modern Sinema'nın Türkiye sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği "Biz de Varız!" programı, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 19–29 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 00:24 Güncelleme: 04.12.2024 - 00:24
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        İstanbul Modern Sinema'da 'Biz de Varız!'
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        İstanbul Modern Sinema, bu yıl 12’ncisini düzenlediği “Biz de Varız!” programını sürdürüyor. Türkiye sinemasının en yeni filmlerini bir araya getiren bu 14 filmlik program, hikâyeleri ve anlatım tarzlarıyla öne çıkan yenilikçi filmlerden çok sesli bir seçki sunuyor.

        Belgeselden kurmacaya uzanan yapımlarla, hikâye anlatımından görsel dile kadar sinemaya dair taze fikirler ve yeni bakış açıları sunuyor. Kadın meselelerinden toplumsal bunalıma, Türkiye’nin farklı coğrafyalarına uzanan bu insan hikâyeleri, genellikle vizyonda hak ettiği yeri bulamayan filmlerden oluşuyor.

        Festival heyecanı gibi

        'Mukadderat'
        'Mukadderat'
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        İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, bu yılki “Biz de Varız!” programıyla ilgili “Sinemanın farklı türlerine ve zengin anlatı biçimlerine odaklanarak, belgeselden kurmacaya, keşif niteliği taşıyan filmlerden vizyonda yeterince yer bulamamış yapımlara kadar geniş bir yelpazede gösterimler sunuyoruz. Her bir gösterim, yalnızca bir film izleme deneyimi değil, aynı zamanda film yapımcılarının ve ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkileşimli bir festival heyecanı yaratıyor. İstanbul Modern'deki bu özel buluşmalar, izleyicilere sinemanın gücünü ve çeşitliliğini bir arada deneyimleme fırsatı sunacak" dedi.

        Ödüllü filmler, ilham verici belgeseller

        'Gecenin Kıyısı'
        'Gecenin Kıyısı'

        Bu yılın programında, Adana Altın Koza ve Ankara Film Festivali’nde “En İyi Film” ödülünü kazanan Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri ile 81. Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapan ve ardından Adana Altın Koza’da “Yılmaz Güney Ödülü”ne layık görülen Gecenin Kıyısı yer alıyor. Vizyona girmeden önce İstanbul Modern’de izleyiciyle buluşacak bu filmler, Altın Portakal’da “En İyi Film” ödülünü kazanan Mukadderat gibi önemli yapımların da bulunduğu bir seçki sunuyor.

        'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri'
        'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri'

        Biz de Varız! belgeselleri arasında ise, İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Belgesel” ödülünü kazanan Dargeçit ile birlikte, sinema ile diğer sanat disiplinlerini bir araya getiren yapımlar da dikkat çekiyor. Bunlar arasında, Didem Pekün’ün Çıplak Ayaklar Kumpanyası üzerine çektiği Bazen Hep Birlikte ve İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yer alan İsviçreli sanatçı Renée Levi’ye odaklanan Bir İsim ve Bir Yer gibi filmler de bulunuyor.

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        #İstanbul Modern
        #sinema
        #Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
        #altın koza
        #Altın Portakal
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