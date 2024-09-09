İstanbul Modern’de Müzede Oyun şenliği

Çocuklar ve aileler, İstanbul Modern’in United Colors of Benetton desteği ile gerçekleştirdiği “Müzede Oyun” programıyla yeni eğitim-öğretim dönemine sanatla eşlik ediyor. 13–15 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Okula Dönüş Şenliği kapsamında yepyeni içerik ve etkinlikler çocuklar ve aileleri bekliyor.

2–10 yaş arası çocuklu ailelerin ücretsiz kayıt yaptırabileceği şenlikte, bilmece ve bulmacaların çözüleceği “Müzede Oyun” sergi turları ve “Renk Atölyesi” adlı sanat uygulaması yer alıyor. Program kapsamında “Masallarda Sanat” adlı drama etkinliği yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan’ın; “Ebeveynler için Yaratıcılık Semineri” ise sanat öğretmeni Fırat Bingöl’ün katılımıyla düzenleniyor. Şenlik süresince aileler, müzenin mezanin katında yer alacak “Sanat Alanı”nda resim çalışmaları üretiyor.

Müzede Oyun Çocuk Şenliği Programı “Müzede Oyun” sergi turları 2–6 yaş arası çocuklu aileler / 7–10 yaş arası çocuklar “Müzede Oyun” sergi turları, yepyeni bulmacalarla çocuklar ve ailelerini bekliyor. Tur, yarım kalmış bir masal ile başlıyor. Ait oldukları resimlerden çıkıp sergideki yerlerini kaybetmiş kahramanların macerasını dinleyen çocuklar, dinledikleri masalın mutlu sonla bitmesine yardımcı oluyor. Çocuklar, kendilerine verilen haritalar ve bulmacalar aracılığıyla resimlerini arayan masal kahramanlarına yardım ediyor. Böylece çocuklar, “Yüzen Adalar” sergisini hazine avı oyunundan ilham alan keyifli ve eğlenceli bir oyunla keşfediyor.

Renk Atölyesi 2–6 yaş arası çocuklu aileler / 7–10 yaş arası çocuklar Atölye çalışması, doğal malzemelerle renk üretimine odaklanıyor ve çocukları renkli hayaller kurmaya davet ediyor. Çocuklar atölyede, böğürtlen, kahve, zerdeçal ve kına gibi çeşitli baharatlarla oluşturdukları renkleri resimlere dönüştürüyor. REKLAM Sanat Alanı 2–10 yaş arası çocuklu aileler Sanat Alanı, çocuklarıyla müzeye gelen herkesin katılımına açık. Bu deneyim alanında çocuklar ve aileleri, onlar için özel olarak tasarlanan kâğıtlara resimler üretiyor. Çocuklar, katlandığında dış cephesini, açıldığında ise her birinde yaratıcı fikirler üretilen sınıflarını gösteren okul tasarımlarını hayal ederek, çizerek ve boyayarak tamamlıyorlar.