İstanbul okul saatleri 2024: İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi günü okullar saat kaçta açılacak ve kapanacak?
Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül itibarıyla başlıyor. Geri sayım sürerken milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren bir karar alındı İstanbul Valiliği, okulların 9 Eylül Pazartesi günü daha geç saatte açılacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi günü okullar saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte, 9 Eylül 2024 İstanbul okul saatleri…
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 9 Eylül 2024 Pazartesi günü çalacak. İstanbul’da okulların ilk gününde trafik yoğunluğu olmaması nedeniyle saat değişikliğine gidildi. İstanbul Valiliği tarafından alınan bu karar sonrası İşte, 9 Eylül 2024 İstanbul okul saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi günü okullar saat kaçta açılacak ve kapanacak?
9 EYLÜL PAZARTESİ İSTANBUL’DA OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin saat 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.
Valilik açıklamasına göre, İstanbul'da okullar 9 Eylül Pazartesi günü sabah saat 10.00'da açılacak. Eğitim öğleden sonra saat 15.00'e kadar sürecek.
VALİLİK AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği, okulun ilk günü için yapılan saat düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul’da resmi ve özel okullarımızda 2.951.685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715.835’i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.
Okulların açılmasıyla birlikte 16.000’i aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.
Bu nedenle İstanbul’daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 20 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yaşanacak. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.