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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Silivri'de son dakika ormanlık alanda yangın | Son dakika haberleri

        İstanbul Silivri'de ormanlık alanda yangın

        Silivri'de otluk alanda çıkarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:42
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        Silivri'de yangın ormanlık alana yayıldı
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        Yangın, saat 14.45 sularında Çanta Balaban Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre; otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İstanbul İtfaiyesi ekipleri, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale ediyor.

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        #Silivri
        #yangın
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