11 Eylül Perşembe İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İstanbul'da ikamet eden kent sakinleri, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını, İSKİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 11 Eylül 2025 İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında 11 Eylül Perşembe günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak belli oldu. İSKİ arıza duyuruları ve kesintileri güncel olarak kendi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 11 Eylül 2025 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.