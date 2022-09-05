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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi 5 Eylül 2022: İSKİ açıkladı: İSKİ su kesintisi sorgula ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler, arıza ne zaman sona erecek?
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İSKİ arıza duyuruları: 5 Eylül İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. İSKİ, 5 Eylül Pazartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 5 Eylül 2022 İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

İstanbul su kesintisi 5 Eylül 2022: İSKİ açıkladı: İSKİ su kesintisi sorgula ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler, arıza ne zaman sona erecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler?" sorusuna yanıt ararken açıklama İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapıldı. İşte 5 Eylül 2022 Pazrtesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

5 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 05.09.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Aşıkveysel Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 11:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 11:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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