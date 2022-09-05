İstanbul su kesintisi 5 Eylül 2022: İSKİ açıkladı: İSKİ su kesintisi sorgula ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler, arıza ne zaman sona erecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler?" sorusuna yanıt ararken açıklama İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapıldı. İşte 5 Eylül 2022 Pazrtesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

5 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI