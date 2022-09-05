İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler?" sorusuna yanıt ararken açıklama İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapıldı. İşte 5 Eylül 2022 Pazrtesi İSKİ su kesintisi duyuruları...
5 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ömerli Mah,Hadımköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2022 08:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İçerenköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2022 09:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aşıkveysel Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2022 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2022 11:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Soğuksu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2022 10:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2022 10:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2022 11:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Seyrantepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2022 10:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Orhangazi Mah,Akşemsettin Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2022 11:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|50Yıl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2022 11:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ferhatpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2022 10:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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