İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? 24 Ağustos İSKİ arıza ile İSKİ su kesintisi olan ilçeler nereler?

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 24 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

24 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI