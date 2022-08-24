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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? 24 Ağustos İSKİ arıza ile İSKİ su kesintisi olan ilçeler nereler?
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İSKİ arıza duyuruları: 24 Ağustos İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İSKİ, su kesintisi olan ilçeleri ve mahalleleri günlük olarak resmi internet sitesi üzerinden açıklıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve suların saat kaçta geleceğini duyurdu. İşte 24 Ağustos 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? 24 Ağustos İSKİ arıza ile İSKİ su kesintisi olan ilçeler nereler?

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 24 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

24 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.08.2022 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Yenibosna Merkez Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Kocasinan Merkez Mah,Hürriyet Mah,Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 21:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.08.2022 08:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Barbaros Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.08.2022 21:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Örnek Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Bağlarçeşme Mah,Pınar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.08.2022 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah,Düğmeciler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.08.2022 09:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.08.2022 03:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bulgurlu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.08.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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