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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsü alev alev yandı

        Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

        İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kullanılamaz hale gelen otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciyı önledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:39
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        Sultanbeyli'nin Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 6.00 sıralarında seyir halindeki 34 GA 3897 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

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        Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

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         İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

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        Yangın nedeniyle Demokrasi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

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        Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.

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        #istanbul sultanbeyli
        #yangın
        #İETT
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