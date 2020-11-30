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Haberlerİş-Yaşamİstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: "Büyüme beklentiyi aştı"
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İSTİB Başkanı Kopuz: Önemli bir toparlanmaya imza atılmıştır

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Bir önceki çeyrekte gerçekleşen yüzde 9,9 küçülme sonrası, üçüncü çeyrekte elde edilen yüzde 6,7'lik büyüme ile piyasaların beklentisi de aşılmış ve önemli bir toparlanmaya imza atılmıştır." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz:
AA

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, Türkiye'ye güvenenlerin yıllardır olduğu gibi bu kez de yanılmadığını belirtti.

Kopuz, "Ancak salgının dünyada yeniden süratle yayıldığı bir dönemden geçtiğimizi unutmamalıyız. 2020 yılını pozitifi büyüme ile kapatabilmek için iş dünyası olarak devletimiz ile el ele çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin salgınla örnek mücadelesine rağmen dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarının ciddi bir artış gösterdiğini vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Bir önceki çeyrekte gerçekleşen yüzde 9,9 küçülme sonrası, üçüncü çeyrekte elde edilen yüzde 6,7'lik büyüme ile piyasaların beklentisi de aşılmış ve önemli bir toparlanmaya imza atılmıştır.

Ağustos ayında sanayi üretimindeki artışın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin üçüncü çeyreğin daha iyi sonuçlanacağının habercisi olduğunu söylemiştim. Nitekim üçüncü çeyrekte sanayide yüzde 8, inşaatta yüzde 6,4, tarımda yüzde 6,2'lik bir büyüme gerçekleşti. Bu büyüme rakamlarında, alınan önlemler kapsamında sağlanan ucuz ve bol krediler ile iç talebin de etkisinin olduğunu unutmamak gerekiyor. Bugüne kadar hem sağlık hem de ekonomi alanında alınan tedbir ve önlemlerin diğer ülkelerden pozitif ayrışmamızı sağladığı aşikar. Bu politikalarla elde edilen büyüme başarısı bizi rehavete sürüklememeli, her zamankinden daha çok mücadele etmeliyiz."

Kopuz, ekonomide istişarenin önemine işaret ederek, "İstanbul Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak ekonomi yönetimimiz ve bakanlarımız ile sürekli istişare halindeyiz. Cumartesi günü de ilgili bakanlarımızla TOBB olarak bir araya geldik ve önerilerimizi ilettik. İş dünyasından gelen her sorunu büyük bir dikkatle dinleyip sesimize kulak veriyorlar. Böylesine olağanüstü şartların yaşandığı bir dönemde hükümet ile iş dünyası arasındaki sağlıklı iletişim, 2020'yi büyüme ile kapatma hedefimizdeki en büyük silahımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

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