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İranlı turist aile İstanbul Harbiye'de bankadan para çektikten sonra Taksim'e doğru yürümeye başladı. Arkalarından iyi giyinimli ikiz kadın olmak üzere üç kişilik kapkaç çetesi yürüyordu.

İRANLI TURİST ARACIN SAĞ KAPISINA TUTUNDU

Show Haber'den Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre Hırsızlık çetesi çanta içindeki paraları alıp, araca bineceklerdi ki fark edildiler. İranlı turist ve oğlu aracın arkasından koştu. Baba aracın sağ arka kapısına, küçük oğlu ise büyük cesaretle aracın içine atladı.

ŞİŞLİ POLİSİ KAPKAÇÇIYI KISKIVRAK YAKALADI

Polisle kovalamaca yeni başlamıştı ki, hırsızlar trafikteki araçlara vurarak ilerledi. Şişli polisi yaya olan kaçan kapkaççıyı yakaladı. Üstü başı yara bere içinde kalan turistler paralarını kurtardı. Şüpheli ve mağdurlar polis merkezine götürüldü.