İstanbul'da etkili olan kar yağışı birçok ilçede kendini hissettirdi. İstanbul Valisi Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "İstanbul’da motorların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı?" İşte konuya ilişkin yapılan son açıklamalar...