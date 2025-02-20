İstanbul Valisi Gül'den açıklama! İstanbul'da motorların trafiğe çıkışı yasaklandı mı?
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat Cuma günü eğitime verildi. İstanbul Valisi Davut Gül konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi özel tüm okullar halk eğitim merkezleri kurslar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. Buzlanma ve don tehlikesine trafikte olan sürücüleri uyaran İstanbul Valisi, motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkmasına ilişkin bir başka açıklamada daha bulundu. Peki, "İstanbul'da motorların trafiğe çıkışı yasaklandı mı?" İşte İstanbul'da motorların ve kuryelerin durumuna ilişkin yapılan açıklama...
İstanbul'da etkili olan kar yağışı birçok ilçede kendini hissettirdi. İstanbul Valisi Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "İstanbul’da motorların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı?" İşte konuya ilişkin yapılan son açıklamalar...
MOTOSİKLETLERE 24.00 İTİBARİYLE TRAFİK YASAĞI
İstanbul Valisi Gül ayrıca bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için hava raporunu paylaştı. Yağışların kuvvetli olacağı belirtilerek vatandaşlara uyarı yapıldı.
AKOM'un açıklamasına göre, hafta boyunca etkili olacak soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle sıcaklıkların -2 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise kuvvetli kar yağışının yer yer yoğunlaşarak devam edeceği ifade edildi.
Haftalık hava tahmin raporu ise şu şekilde açıklandı:
21 Şubat Cuma: Kuvvetli kar yağışı, 10-20 cm
22 Şubat Cumartesi: Kuvvetli kar yağışı, 10-20 cm
23 Şubat Pazar: Kuvvetli kar yağışı, 3-10 cm
24 Şubat Pazartesi: Parçalı bulutlu, hafif kar yağışı, 1-3 cm
25 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu, sabah buzlanma, yağış beklenmiyor
26 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor