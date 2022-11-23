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İstanbul’da 25 ilçenin 2023 yılı bütçesi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 25 Belediyenin 2023 yılı bütçeleri onaylandı. En yüksek bütçe 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesi oldu

İstanbul’da 25 ilçenin 2023 yılı bütçesi belli oldu
İstanbul ilçelerinin bütçesi belli oldu
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İHA

İBB Meclisi kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki Belediye Binası'nda yapıldı. Toplantıda 25 belediyenin 2023 yılı bütçesi de konuşuldu. Belediyelerin 2023 yılı bütçeleri sunulan teklifteki şekliyle onaylandı. 25 belediye arasında en yüksek bütçe 3 milyar 370 milyon lirayla Esenyurt Belediyesi oldu.

25 ilçe belediyelerin onaylanan 2023 yılı bütçesi ise şu şekilde oldu:

Arnavutköy: 1 milyar 800 milyon
Avcılar: 1 milyar 360 milyon
Bağcılar: 2 milyar 350 milyon
Bahçelievler: 2 milyar 552 milyon
Bakırköy: 1 milyar 70 milyon
Başakşehir: 3 milyar 250 milyon
Bayrampaşa: 804 milyon
Beşiktaş: 1 milyar 988 milyon
Beylikdüzü: 1 milyar 705 milyon
Beyoğlu: 1 milyar 71 milyon
Büyükçekmece: 1 milyar 523 milyon
Çatalca: 672 milyon 604 bin
Esenler: 2 milyar 700 milyon
Esenyurt: 3 milyar 370 milyon
Eyüpsultan: 2 milyar 500 milyon
Fatih: 1 milyar 511 milyon
Gaziosmanpaşa: 2 milyar 65 milyon
Güngören: 1 milyar 34 milyon
Kağıthane: 1 milyar 491 milyon
Küçükçekmece: 2 milyar 450 milyon
Sarıyer: 1 milyar 692 milyon
Silivri: 1 milyar 348 milyon
Sultangazi: 1 milyar 634 milyon
Şişli: 2 milyar 100 milyon
Zeytinburnu: 1 milyar 550 milyon

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