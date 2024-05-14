Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan cipin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

Anadolu Ajansı Giriş: 14.05.2024 - 21:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 22:35 facebook

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