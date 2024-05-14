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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul’da cipin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan cipin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 21:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 22:35
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        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
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        Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi'nde cip, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

        Polis, sürücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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