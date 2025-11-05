Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim İstanbul’daki okullarda deprem incelemesi

        İstanbul’daki okullarda deprem incelemesi

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan'da Marmara açıklarında meydana gelen depremin ardından CİMER'e yapılan başvurular üzerine İstanbul'daki okullarda kapsamlı bir denetim süreci yürüttü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 09:23 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'daki okullarda deprem incelemesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Depremin ardından öğrenciler ve velilerin bildirdiği aksaklıklar üzerine, acil çıkış sistemleri ve güvenlik ekipmanları kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

        Hasar bildirilen iki okulda, İstanbul Valiliği teknik personelince yapılan incelemelerde yapısal hasar bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, denetimler sonrası İstanbul'daki okulların deprem riski açısından güvenli olduğunu bildirdi.

        İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında bugüne kadar 1510 okul binası incelendi, 1432'si riskli bulunarak boşaltıldı. Bu binalardan 423'ü yeniden yapıldı, 838'i güçlendirildi.

        "AFETLERE KARŞI KAPSAMLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

        Milli Eğitim Bakanlığı, yalnızca İstanbul'da değil, Marmara bölgesi ve Türkiye genelinde olası afetlere karşı kapsamlı farkındalık ve koordinasyon çalışmaları da yürütüyor.

        REKLAM

        Bu kapsamda, Afet Farkındalık Eğitimleri düzenli olarak verilerek, her öğretim döneminde okullarda en az 3 yangın ve 5 deprem tatbikatı yapılıyor.

        ⁠⁠MEB AKUB (Arama ve Kurtarma Birimi) üyesi 495 öğretmen "afet eğitici eğitimlerini" tamamlayarak, bugüne kadar 15 bin 764 Afet Okul Sorumlusu yetiştirdi.

        Her okulda arama-kurtarma, yangın söndürme ve ilk yardım ekipleri oluşturuldu, tahliye planları uygulamalı olarak deneniyor.

        "GENÇ MEB AKUB" faaliyetiyle ise öğrencilerin afet bilinci kazanması hedefleniyor. Ortaöğretim öğrencileri, akran danışmanlığıyla tatbikatlara aktif olarak katılıyor.

        "HAZIRLIKLI OKUL, GÜVENLİ TOPLUM"

        Bakanlık yetkilileri, afet farkındalığının yalnızca tatbikat ve eğitimlerle sınırlı olmadığını, okul yöneticilerinden velilere kadar tüm paydaşların sürece aktif katılımının esas olduğunu vurguladı.

        Her okulun afet anında hızlı, planlı ve güvenli şekilde hareket edebilmesi için çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten yetkililer, güvenli okul, bilinçli öğrenci ve hazırlıklı toplum hedefiyle tüm eğitim kurumlarında afet farkındalığını güçlendirdiklerinin altını çizdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        "Yine cesur oynayacağız!"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL