İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyici ile buluştu. Fragmanın yankıları ise hala devam ediyor. İstanbullu Gelin'in fragmanında Faruk ile Süreyya'nın kızları Yaz'ın büyüğü ve hikayenin kalan kısmını anlattığı görülüyor. Fragmanın sonunda ise Yaz'ın "Her şeyi annem Süreyya'dan öğrendim. Babaannemi kendi elleriyle öldüren Süreyya'dan" sözleri büyük yankı uyandırdı. Peki İstanbullu Gelin ne zaman başlayacak?

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbullu Gelin'in yeni sezon tarihi için net tarih verilmedi. Tanıtımda Eylül ayında başlayacağı duyurulan İstanbullu Gelin'in hangi tarihte başlayacağı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

YAZ'I AHSEN EROĞLU CANLANDIRACAK

Faruk ve Süreyya’nın kızı Ahsen Eroğlu oldu! 2 Sezona damgasını vuran Faruk ve Süreyya aşkının meyvesi “Yaz”ın hikayeye nasıl bir yön vereceği büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV’nin Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi “İstanbullu Gelin” in 3. sezonunda kadroya Ahsen Eroğlu da katıldı. Milyonları ekrana kilitleyen sezon finalinde Faruk(Özcan Deniz) ve Süreyya(Aslı Enver) her şeye rağmen kızlarını kucaklarına alabilmişlerdi. Dizinin merakla beklenen 3. sezonunda ise Yaz’ı kimin canlandıracağı büyük merak konusu oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan İstanbullu Gelin’de Yaz karakteri için genç ve sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu ile anlaşıldı. Eroğlu, Faruk ve Süreyya’nın kızları Yaz olarak izleyici karşısına çıkacak.

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