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İstanbullu şirketler dünyanın 215 noktasına 7,2 milyar dolarlık ürün ihraç etti

İstanbul'daki ihracatçılar, geçen ay 27 ayrı sektörde ürettiği 7,2 milyar dolarlık ürünü 215 ülke ve bölgeye ulaştırdı. Mart ayında İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı yapan sektör 1 milyar 163 milyon 414 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu

İstanbullu şirketler dünyanın 215 noktasına 7,2 milyar dolarlık ürün ihraç etti
AA

Türkiye'nin geçen ay gerçekleştirdiği ihracatta İstanbullu şirketlerin payı yüzde 37,7 düzeyinde gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,2 artarak 18 milyar 985 milyon 472 bin dolara çıktı.

İstanbullu şirketler ise mart ayında 7,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5,3 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Söz konusu rakamlar İstanbullu şirketlerin, ihracatlarını mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artırdığını ortaya koydu.

İstanbullu şirketlerin, Türkiye'nin mart ayında gerçekleştirdiği toplam ihracattaki payı ise yüzde 37,7 düzeyinde gerçekleşti.

ASLAN PAYI HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONUN

İstanbullu şirketlerin mart ayındaki ihracatında aslan payını yüzde 16,2 ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 39,2 artarak 1 milyar 163 milyon 414 bin dolara çıktı.

Bu yükselişle birlikte, sektör, İstanbul'dan yapılan ihracatta liderliğini korudu.

Aynı dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ardından İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren diğer sektör 1 milyar 35 milyon 664 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olurken, bu sektörü de 783 milyon 855 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

İstanbul'dan 652 milyon 242 bin dolarlık elektrik-elektronik, 643 milyon 261 bin dolarlık otomotiv endüstrisi, 504 milyon 869 bin dolarlık demir ve demir dışı metaller, 341 milyon 138 bin dolarlık tekstil ve ham maddeleri, 313 milyon 527 bin dolarlık mücevher, 258 milyon 189 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 237 milyon 394 bin dolarlık makine ve aksamları ürünü ihraç edildi.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI SÜS BİTKİLERİ VE MAMÜLLERİ SEKTÖRÜNDE

Mart ayında İstanbullu şirketlerin ihracatının 23 sektörde arttığı 4 sektörde ise gerilediği görüldü.

Dış satımda artışı yakalayan sektörler, süs bitkileri ve mamulleri, savunma ve havacılık sanayii, yaş meyve ve sebze, diğer sanayi ürünleri, elektrik-elektronik, otomotiv endüstrisi, mücevher, kuru meyve ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller, çelik, iklimlendirme sanayii, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, halı, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, deri ve deri mamulleri, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve sebze mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu.

Bunlar arasında mart ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 306,1 ile süs bitkileri ve mamulleri olarak gerçekleşti. Sektörün ihracatı, 1 milyon 307 bin dolara çıktı.

Aynı dönemde İstanbul'da ihracatın en fazla düşüş kaydettiği sektör ise tütün oldu. Sektörün ihracatı, mart ayında yüzde 45,9 azalarak 12 milyon 292 bin dolara geriledi.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Mart ayında İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı Almanya oldu. Ülke ihracatında da önemli bir yer tutan Almanya'ya İstanbul'dan gerçekleştirilen dış satım mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artarak 669 milyon 898 bin dolara yükseldi.

Almanya'nın ardından 392 milyon 978 bin dolarla Birleşik Krallık, 384 milyon 486 bin dolarla ABD, 361 milyon 438 bin dolarla İtalya, 320 milyon 945 bin dolarla İspanya, 262 milyon 251 bin dolarla İsrail, 249 milyon 248 bin dolarla Fransa, 206 milyon 41 bin dolarla Hollanda, 197 milyon 877 bin dolarla Irak, 188 milyon 101 bin dolarla Libya, İstanbullu şirketlerin en büyük pazarları arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde İstanbul'dan miktar bazında ihracatın en fazla artış kaydettiği ülke de 173 milyon 928 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 169 milyon 211 bin dolarla İtalya, 162 milyon 904 bin dolarla ABD, 110 milyon 389 bin dolarla İspanya, 98 milyon 256 bin dolarla Irak izledi.

Öte yandan İstanbul'da 27 sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ürünlerini mart ayında 215 ülke ve bölgeye ihraç etmesi dikkati çekti.

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