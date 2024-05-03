Habertürk'ten Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; gelecek saatlerde İstanbul’un Boğaziçi çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli bir yağmur geçişi yaşanacak, şimdilik şehirde önemli bir risk oluşturacak gibi görünmese de hayatı ve şehir trafiğini etkileyebilir. Açık havadaysak bu akşam biraz ıslanabiliriz.

Kırklareli, İpsala, Tekirdağ arasında kuvvetli sağanak ve yer yer dolu yağışı görülebilir. Bu yağışlar gece zayıflayıp yarın sabah-akşam aralığında yeniden İstanbul üzerinde olacak. Yarın için açık hava planı yapıyorsanız beklenen sağanak geçişlerini dikkate okumakta yarar var, İstanbul’da daha temiz bir ilkbahar havasına kavuştuk. Hissedilen sıcaklık şehirde 15 ila 17°C’lerde seyrediyor.

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