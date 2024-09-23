İstanbul’un Resmi Ankara’da açıldı!

İş Sanat’ın İstanbul’un Resmi başlıklı sergisi, yaklaşık bir yıl boyunca Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin ilk süreli sergisi olarak, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Banka’nın Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarından manzaraları sanatseverlere sunan sergiden geniş bir seçki, yolculuğuna Ankara’da devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Ankara ayağı kapsamında 21 Eylül Cumartesi günü Ankara Sanat Galerisi’nde açılan sergi, çoğunlukla 20. yüzyıl ortaları İstanbul’unun birer görsel belgesi de olan eşsiz eserler aracılığıyla ziyaretçileri İstanbul’un semtlerinde adım adım dolaştırıyor.