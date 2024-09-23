Tolga Karel, 9 yılda 4, toplamda 5'inci kez baba oldu
Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşerek TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, beşinci kez baba oldu. Mutluluğunu; "Ailemize hoş geldin tatlı kalp" sözleriyle duyuran Karel, bebeğin cinsiyetini de açıkladı
Tolga Karel, 2016'da oyunculuğu bırakıp ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlendi. Bir sağlık turizmi şirketi kuran Karel, iflas edince 8 bin dolar maaşla TIR şoförlüğü yapmaya başladı.
ABD'de kurduğu yeni hayatındaki zor günleri geride bırakan Tolga Karel, yeniden baba oldu. Karel, son 9 yılda 4, toplamda 5'inci kez baba oldu.
"AİLEMİZİN YENİ ÜYESİ"
Müjdeli haberi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Tolga Karel, sevincini; "Ailemizin yeni güzel üyesi. Ailemize hoş geldin tatlı kalp" sözleriyle duyurdu.
BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DE AÇIKLADI
Ayrıca bebeğin cinsiyetini de açıklayan Tolga Karel; "Ne kadar güzel bir kız, küçük şey" ifadelerini kullanarak kızı olduğunu duyurdu.