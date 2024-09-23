Son dakika haberi Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Kazada uçağın Yenişehir Havaalanı apron kısmına düştüğü ve yaşamını yitiren pilotların da Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı olduğu öğrenildi. Oyuncu Zafer Algöz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pilot arkadaşım Ünal Aster'i Bursa'da eğitim uçuşunda kaybetmişiz. Güne böyle bir haberle başlamak çok acı. Çok üzdün bizi kaptan" ifadelerini kullandı. Öte yandan kazanın iniş-kalkış çalışması sırasında meydana geldiği öğrenildi

Ajanslar Giriş: 23.09.2024 - 09:34 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:50 facebook

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