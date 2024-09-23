Denize bırakılan şişe mesajları, her zaman bir gizem ve romantizm taşır. Geçmişten günümüze uzanan bu eski gelenek, bizi tarih boyunca insan hikâyelerine bağlar. Şimdiye kadar bulunan en eski şişe mesajı ise içerdiği şaşırtıcı notla tarihin derinliklerinden sesleniyor. Peki tarihin en eski şişe mesajında ne yazıyordu? İşte detaylar!