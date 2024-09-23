Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Buruk günler geride kaldı! - Galatasaray Haberleri

        Buruk günler geride kaldı!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide alınan net galibiyet sonrası güven tazeledi. Sezona iyi başlayamayan fakat ardından durumu terse çeviren Galatasaray ligde yoluna namağlup devam etti. Büyük maç performansı taraftarın eleştirilerine konu olan Buruk, Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte önemli bir başarıyla imza attı.

        Giriş: 23.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buruk günler geride kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezona kötü başlayan Galatasaray ligde gidişatı tersine çevirdi. Kadıköy'e beşte beş ile giden sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'yi yenerek liderliğini sürdürdü. Son aylarda büyük maçlardaki performansı tartışılan Okan Buruk da güven tazeledi.

        5-0'lık Beşiktaş hezimetinin ardından Young Boys'a da iki maçta yenilen Galatasaray kötü gidişatı ligde tersine çevirdi.

        Kadıköy'e beşte beş ile giden Cimbom, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü; sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı.

        Son iki sezonun şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan Okan Buruk bu sezon da rekor kırmaya devam ediyor.

        Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte Fatih Terim'in en iyi lig başlangıcı rekoruna ortak olan başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe zaferiyle Galatasaray'a 14 yıl sonra ilki yaşattı.

        REKLAM

        Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda üçüncü maçına çıkan iki galibiyet bir beraberlik elde eden Buruk, Jupp Derwall'den sonra Kadıköy'de mağlubiyet almayan ikinci teknik direktör oldu.

        Daha önce Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk, 2017-2018'den bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en çok mağlup eden teknik direktör olarak da kayıtlara geçti.

        Geçen sezon Kopenhag, Sparta Prag ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle yara alan; bu sezona ise Beşiktaş ve Young Boys yenilgileriyle başlayan Okan Buruk, derbi zaferiyle rahat bir nefes aldı.

        Büyük maç performansı taraftarın eleştirilerine konu olan Buruk, Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte önemli bir başarıyla imza attı.

        50 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde en az 10 derbide görev yapan Türk teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesini yakalayan isim oldu.

        13. derbisine çıkan Buruk, 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı ve ezeli rakiplerine karşı yüzde 69'luk galibiyet yüzdesi yakaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Ukrayna lideri 'zafer planını' Biden, Trump ve Harris'e sunacak
        Ukrayna lideri 'zafer planını' Biden, Trump ve Harris'e sunacak
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"